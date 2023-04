Aida Victoria Merlano le metió tremenda peinada a Karen Sevillano luego de recibir ataques

Aida Victoria Merlano, empezó a sonar públicamente desde que se dio la fuga de película de su madre, la joven fue foco de todas las noticias por un largo tiempo. Los medios estaban pendientes de ella para saber cómo se habían dado los hechos y que influencia pudo haber tenido ella. En lugar de esconderse, Aida aprovechó el gran interés por su vida y empezó a producir contenidos para redes sociales.

Haciendo esto le ha ido muy bien, de acuerdo a lo que ha contado y mostrado la joven, sus ingresos monetarios son bastante altos y claramente la falta de dinero no es un problema para ella. Varias marcas la patrocinan gracias a su cantidad de seguidores en redes sociales y le pagan muy bien por ser la imagen de estas, además, ha participado en campañas publicitarias y se ha vinculado con proyectos audiovisuales.

El más reciente de ellos, uno que ha causado polémica junto a Andy Rivera, pues Aida fue vista muy cercana con el exnovio de Lina Tejeiro, por lo que se especuló con una posible relación, algo de lo que se ‘agarró' la generadora de contenidos Karen Sevillano para atacar a Aida haciendo alusión a la relación que tuvo con la actriz, en un video dedicado exclusivamente a ella, que por supuesto hizo que la costeña reaccionara, inicialmente dijo que no le respondería, porque eso no le generaría dinero o seguidores.

Pero luego se arrepintió y le respondió con lujo de detalles a Karen, le empezó diciendo: “ya quisiera yo saber qué tiene que ver el escándalo que hay a día de hoy con todo lo que me ha pasado entre las piernas”, luego procedió a explicarle cómo fue que llegó a la producción del nuevo video de Andy, aclarando que no se trata de algo de dinero. También mencionó a Lina y dijo que no son amigas, entre muchos otros temas de los que fue hablando uno a uno, ‘peinándola’, como se dice popularmente.