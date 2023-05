‘Probablemente’ a ‘Cazzu’ no le gusta: Christian Nodal reveló el nombre que le pondría a su bebé

“A todos los fans de corazón que siempre están para mí, apoyando. Darles la noticia que ya no soy un papacito, ahora sí soy un papá y quiero agradecerles por todo el amor”, fueron las palabras que uso semanas atrás el cantante Christian Nodal, anunciando que junto a su pareja, la argentina ‘Cazzu’ estaban esperando un hijo; ahora las redes se vuelven a volcar a esta pareja de cantantes luego de que Nodal anunciase el posible nombre que tendría la criatura.

A raíz de una entrevista realizada por el influenciador colombiano Camilo Triana, expareja sentimental del también influenciador conocido como ‘JuanDa’, el intérprete de ‘No te contaron mal’, dio a conocer el que sería para su gusto el nombre ideal de su primogénito.

Este es el nombre que le pondría Nodal a su hijo, pero que a ‘Cazzu’ no le gusta

Notoriamente entusiasmado por la primicia, Triana le preguntó al cantante mexicano: “¿si tu bebé fuese niño, qué nombre te gustaría que tuviera?, ¿y si fuese niña?”.

La respuesta dejó sorprendido al influenciador y a los fánaticos de la música de Christian Nodal, quien enfatizó que si su bebé fuese varón lo llamaría Zoro, nombre que no es del agrado para su pareja argentina.

“Si fuese niño, la mamá no me dejará, pero yo quisiera que se llamara Zoro, y niña, pues no sé... ahí si no sé”, afirmo el cantante entre risas.

Lo cierto es que por el momento Julieta Cazzucheli ‘Cazzu’ de 29 años, muestra felizmente su barriga en las redes sociales y continua con su gira de conciertos y aún no ha dado a conocer el que para ella sería el nombre adecuado de su futuro bebé.

