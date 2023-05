Marco Antonio Regil se define ‘sapiosexual’ ¿Qué significa?

En medio de una entrevista, el reconocido conductor de televisión mexicano, Marco Antonio Regil, sorprendió a sus seguidores al asegurar que es ‘sapiosexual’. Sin bien en la actualidad se conocen varias formas de identidad sexual y de género, algunas de ellas todavía siguen siendo poco conocidas, sin embargo, obtener información a cerca de ellas es mucho más fácil, pues existen varios portales especializados encargados de explicar las diferencias de cada una de las identidades.

Recientemente, el conductor contó varios detalles de su vida personal que sorprendieron a sus fanáticos y entre ellos el hecho de que se considera una persona ‘sapiosexual’. Su declaración hizo parte de la entrevista con Paty Chapoy, y mencionó que: “Cuando veo a alguien que trabaja en sí, que medita, que es responsable, que lee, que sana, me parece la cosa más sexy del mundo y mi cerebro que ya empecé a madurar porque ya no solamente es la piernita, una mujer que trabaja en sí misma es diferente”.

En vista de que muchos no conocen lo que significa ser ‘sapiosexual’, Marco Antonio Regil explicó a que se refiere el término y lo que le genera atracción y excitación: “Existe este término que no muchos conocen, que se llama sapiosexual, sapio es de mente; es decir, a mí me excita una conversación sabia, consciente, me gustan las mujeres conscientes, los amigos conscientes, compartir con gente consciente”, dijo el mexicano.

Adicionalmente, también comentó que se ha dedicado a cuidar de su madre y a fortalecer sus vínculos, pues recordó que durante el embarazo su madre intentó varias veces abortarlo. Por lo que estar al cuidado de su progenitora le resulta muy importante a la hora de encontrar una nueva pareja.

El compromiso fallido de Marco Antonio Regil

Durante la misma entrevista, el conductor también se refirió a su anterior compromiso, el cual se rompió antes de llegar al altar, todo porque, al parecer, la que iba a ser la esposa del mexicano solo estaba con él por interés. Marco Antonio aseguró que su anterior prometida solo planeaba casarse para que el mexicano la mantuviera, gesto que no habría sido del agrado del conductor.