¿Hubo pelea? Dani Duke reveló por qué ya no publica historias con ‘La Liendra’

Dani Duke le contó a sus seguidores qué sucede en su relación con ‘La Liendra’, ahondando un poco en las razones por las que ya no comparte tantas historias y publicaciones en donde aparezcan ambos. También aprovechó para comentar que en este momento no se encuentra en su mejor etapa y que está lidiando con algunos asuntos a nivel profesional.

Durante las últimas semanas, ambos influencers han estado un tanto ocupados con sus respectivos proyectos, en los que no solo se involucra una apretada agenda, sino también la distancia que los ha mantenido un poco alejados. Desde el gran proyecto futbolístico de La Liendra, hasta el campamento de influencers en México donde participó Dani Duke.

Pero tal parece que algunos usuarios de Instagram intuyen que está sucediendo algo más con la pareja, por lo que decidieron abordar a la joven respecto a la ausencia de su novio en sus historias. Y a propósito de esto, la colombiana decidió arrojar un poco de luz sobre el tema.

“Ustedes sí lo han notado. No es que estoy alejada de Mauricio sino que no estoy publicando tanto con mi novio. De hecho, no es que no publique tanto con él, sino que no estoy publicando, en general, tanto mi vida”, explicó la creadora de contenido en una de sus historias.

Además, aprovechó para revelar que se encuentra atravesando por una complicación a nivel laboral, indicando que no está del todo cómoda con el tipo de contenido que está generando, razón por la que no está publicando con tanta frecuencia como lo hacía anteriormente.

“Estoy pasando por una etapa amor/odio con las redes sociales. No las odio porque amo crear contenido. Estoy creando mucho contenido y no estoy publicando todo lo que creo porque no me estoy sintiendo tan cómoda o tan motivada a compartir cosas mías o de mi vida”, confesó Dani Duke.