“Opresor”: critican a Iván Lalinde por defender al Canal Caracol luego de la polémica demanda de Agmeth Escaf

Iván Lalinde se ha destacado por su buen trabajo como presentador del Canal Carcol, pero también por ser una persona sincera y hablar las cosas de frente y sin miedo a las críticas que pueda recibir. Ahora, se ha convertido de nuevo en tendencia por defender al Canal Caracol luego de que cometieran y fueran calificados como injustos con Agmeth Escaf.

Iván Lalinde estuvo en una entrevista con Eva Rey, en su programa ‘desnúdate con Eva’, en donde reveló muchas cosas de su vida privada que nadie conocía y aprovechó para revelar qué fue lo que pasó con Agmeth Escaf luego de tantos años de amistad.

En eso, confesó que su amistad se acabó luego de que él saliera en defensa de Canal Caracol cuando Agmeth Escaf los demandó porque no le habían pagado sus vacaciones y prestaciones correspondientes. Ante esta demanda de Agmeth ganó y tuvieron que pagarle más de 2000 millones de pesos.

Sin embargo, en redes sociales no estuvieron muy de acuerdos con Iván Lalinde, sobre todo porque a pesar de que Lalinde ha tenido una buena experiencia con el Canal Caracol, no quiere decir que todos lo tengan que hacer:

“Así de adoctrinados están que piensan que reclamar los derechos es un acto infame y desleal. ¡Háganme el bendito favor!”, “a veces leo opiniones que me hacen pensar en la falta de empatía o la inmensa indiferencia de muchos colombianos, ¿acaso tienen alma de esclavos, acaso fueron criados como perros? Que tal dizque “agradezca que le dieron empleo”; qué barbaridad”, “Espantoso que cuando a un trabajador no le pagan lo que le corresponde, la gente se ponga de lado del opresor. Este caso fue muy publicitado, y no solo lo echaron, sino que por solidaridad de cuerpo los medios de comunicación lo vetaron” fueron algunos de los espantosos comentarios que se leyeron en redes sociales.