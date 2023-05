Shakira no se irá a vivir sola en su mansión de Miami y dicen que será su desquite contra Piqué

Shakira ha tenido que pasar por las duras y las maduras desde inicios del 2022, incluso mucho antes, pues la separación con Piqué no ha sido nada fácil, sobre todo por todo lo que habían construido, empezando por su familia. Sin embargo, Shakira ha demostrado que no le tiene miedo a los nuevos inicios, pues Estados Unidos es su nueva casa y no iniciará sola.

Lea también: ¿Christian Nodal reveló el sexo de su bebé?, el cantante habría soltado la noticia sin culpa en entrevista

Sin duda, Shakira ha sabido aprovechar su tusa para tener muchos millones más en su cuenta y aparte seguir teniendo el crecimiento y reconocimiento como una de las cantantes más importantes del mundo. Su vida amorosa está en duda, a pesar de que ha sido protagonista de rumores con Alejandro Sanz, lo de ellos es solo una buena amistad.

Sin embargo, lo que sí se sabe, es que su mansión de Miami no solo será utilizada por ella y sus hijos, sino que habrá otras personas que hagan parte del hogar.

Shakira no vivirá sola en su mansión de Miami y han descubierto quién la acompañará

Según el diario ‘El Nacional’, “Shakira no está viviendo sola con sus hijos en Miami”, aseguró el diario, afirmando que quienes la estarían acompañando serían los dos padres de la barranquillera, William Mebarak y Nidia Ripoll, que, por lo que se presume, no habría terminado en buenos términos con Gerard, quién fue, con la vocería de su padre, quien los sacó de la casa en Barcelona.

Lea también: “Ayúdenme”: Carolina Cruz denunció desesperada intento de suplantación de su identidad

A pesar de lo duro que ha sido iniciar una vida, el estar al lado de sus papás será una recarga y un apoyo que necesitará para reponerse sentimentalmente, sobre todo porque podrá estar cerca de su padre, quien ha tenido muchos problemas de salud últimamente.