¿Christian Nodal reveló el sexo de su bebé?, el cantante habría soltado la noticia sin culpa en entrevista

Christian Nodal está pasando por el mejor momento de su vida, no solo porque profesionalmente le está yendo muy bien, sino porque su vida personal no podría estar mejor, pues ahora está esperando su primer bebé al lado de su novia Cazzu y dentro de muy poco se convertirá en papá. Ahora, parece que sin culpa el cantante mexicano reveló el sexo del bebé y ni cuenta se dio.

Cazzu y Christian Nodal trataron de mantener la noticia lo más escondida posible, por lo menos los primeros meses en donde se corre más riesgo de perder el bebé, por ende, tratan de vivir el proceso muy privado.

Sin embargo, desde que Cazzu salió en su concierto mostrando su barriguita, no solo comparten más sobre el tema, sino también muchos seguidores quieren saber más y más detalles del embarazo.

Christian Nodal habría revelado el sexo de su bebé sin culpa

Ahora, en medio de una entrevista de Nodal en Colombia, parece que el mexicano soltó más información de lo que debía y una periodista no dejó pasar el momento para rectificarle lo que acababa de decir:

“Iré a un Tattoo Shop en Los Ángeles y me gustaría que mi hija conociera mi carita” afirmó Christian Nodal mientras contaba que tenía pensado borrar sus tatuajes de la cara, pues no solo habría recibido críticas por parte de varios seguidores y usuarios en internet, sino que también había recibido comentarios por parte de familiares.

Sin duda, por la expresión del cantante, se notó que era una información que no debía revelar, por lo menos no por ahora, pues no han sacado la información oficialmente.