El “delito” que Sara Uribe comete cada vez que visita un hotel

Sara Uribe le dijo a sus seguidores que tiene una curiosa faceta “delictiva” de la que no les había comentado con anterioridad, admitiendo que cada vez que visita un hotel comete una fechoría. También reconoció que si no lo hace, no puede dormir por la noches, literalmente.

La modelo ha estado muy ocupada durante las últimas semanas, dejando ver a través de sus redes sociales un vistazo de los varios proyectos en los que ha participado, desde campañas publicitarias para diversas marcas locales hasta una colaboración con Mateo Carvajal y ‘La Liendra’ a propósito del proyecto futbolístico del influencer.

Pero a pesar de las diferentes actividades en las que ha estado involucrada durante las últimas semanas, Sara Uribe también encuentra espacios para compartir con sus seguidores, bien sea contando algunas anécdotas de su día a día o llevando a cabo dinámicas de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram.

Y fue a propósito de esto que la presentadora decidió contestar varias de las interrogantes de los usuarios de esta plataforma digital, y una de ellas la invitaba a revelar un detalle secreto que nadie conociera hasta la fecha.

La joven decidió abrirse por completo y revelar su faceta “delictiva” al confesar que cada vez que visita un hotel se “roba” las pequeñas toallas que están en su habitación.

“Me robo las toallitas chiquitas de los hoteles para dormir en mi casa”, contestó Sara Uribe mientras se podía ver una foto de hace varios años en la que aparece con su cabellera rubia sosteniendo una de las toallas en cuestión, mostrando un rostro de picardía.

Además, contó que se ha vuelto dependiente de este tipo de objetos, ya que admitió que si no tiene una de estas toallas al momento de acostarse, le cuesta conciliar el sueño: “no puedo dormir sin mi toallita y me acaricio la cara con ella para dormirme”.