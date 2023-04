“Dios mío, suéltame”: ‘La Segura’ se quedó sin ropa en un aeropuerto por está razón

‘La Segura’ le confesó a sus seguidores que está atravesando por una mala racha desde hace varias semanas y que con cierta frecuencia ha vivido algunas experiencias incómodas. Y la más reciente de ellas fue en un aeropuerto de Uruguay, revelando que se quedó sin ropa por un curioso descuido.

La colombiana ha tenido varios días complicados en los que no solamente destaca pequeños inconvenientes en su vida, sino otros de mayor magnitud como los fuertes dolores que ha presentado debido a los residuos de biopolímeros en su cuerpo, además de un problema “mental” que le impide desempeñar un mejor trabajo en lo que se refiere a creación de contenido.

Puede leer: ‘La Segura’ habló del problema “mental” que le impide grabar videos con más frecuencia

Y si bien ha estado ocupándose de estos dos problemas puntuales con visitas al médico y con terapias, La Segura sigue experimentando pequeñas dificultades a lo largo de su camino, que si bien suele tomarlas con cierto humor al compartirlas con sus seguidores, igual le causan molestia.

Una de las más recientes ocurrió en Uruguay cuando iba a casa de los padres de su novio, comentando que se sentía muy alegre por tomarse un breve descanso junto a su pareja.

Sin embargo, la emoción le duró poco tiempo, ya que a pesar que todo salió bien durante el traslado, la influencer destacó que se presentó un inconveniente: la maleta en donde estaba toda su ropa se quedó en Bogotá.

Lea también: ‘La Segura’ reveló cuáles son los vergonzosos momentos que la mantienen humilde

“Nos demoramos como 40 minutos en salir y no sabíamos por qué, decían que estaba desnivelando el peso y no sé qué cosas. Bajaron muchas maletas y se quedaron en Bogotá, gracias. Y entre esas estaba mi maleta. No tengo ropa, no tengo nada, la maleta supuestamente llega mañana. No tengo nada, nada. Ay, Señor, por qué me pasa esto, Dios mío, suéltame”, dijo La Segura en una de sus historias.

Finalmente indicó que es una situación bastante común para ella, ya que si no es de parte de las aerolíneas, es por su propio olvido que termina quedándose sin maletas. Además señaló que en el equipaje extraviado no solo tenía ropa, sino también algunos productos de higiene y maquillaje.