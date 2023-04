“Qué pecado”: Mabel Cartagena grabó a detalle el “delito” que cometió contra su hijo

Mabel Cartagena no tuvo pena en grabar el momento exacto en el que cometió un delito contra uno de sus hijos, dejando ver todas las evidencias en una de sus ocurrentes historias de Instagram en las que argumentaba que se vio obligada a realizar este acto por una emergencia que se le presentó.

La creadora de contenido suele compartir con mucha frecuencia varios detalles de su día a día, desde anécdotas muy divertidas, hasta detalles de interés para muchos de sus seguidores, todo desde un punto de vista jocoso y humorístico que la caracteriza.

Y a pesar de que hay un “delito” de por medio, en esta oportunidad no fue la excepción ya que Mabel Cartagena reveló que tuvo que cometer un acto delictivo en contra de Luca, su hijo menor, dadas las circunstancias que se presentaron de manera inesperada.

Al principio de sus historias, la modelo le comentó a sus seguidores que su día comenzó algo accidentado, ya que había perdido su cartera en donde tenía sus documentos de identidad, licencia para conducir, además de sus tarjetas y su efectivo.

Seguidamente indicó que estaba presentando una emergencia ya que debía llevarle unas medicinas a su ahijada, y ante la situación se atrevió a cometer un “acto delictivo” al recurrir a los ahorros de su hijo para solucionar la situación.

“No tengo plata, entonces voy a hacer un acto delictivo: le voy a sacar plata a Luca. Ese hombre se va a infartar”, dijo Mabel Cartagena mientras grababa el momento en el que sacaba dinero del cajón de su hijo. “Qué pecado. Soy de lo peor pero me salvó”.

En otra historia, quiso dejar un video como seguro en caso de que un oficial de policía la detuviera por no tener papeles, explicando la razón por la que estaba indocumentada y cómo terminó solucionando el asunto económico gracias a su hijo, manifestando también que no era un robo sino un préstamo.

“No tengo cédula, ni pase, ni nada, ni plata y me tocó robarle a mi hijo. No, robarle no, tomarle prestado. Pero como yo le di la vida no se los voy a pagar nunca. Bueno, mentira, sí se los voy a pagar”, indicó la colombiana en el clip mientras salía de su casa.