Aura Cristina Geithner reveló el erótico motivo por el que rompería su dieta

La intérprete del tema ‘Querida Socia’, Aura Cristina Geithner, se mostró más que sensual que nunca en una de sus más recientes publicaciones en la red social Instagram, y es que para ella derrochar sensualidad con sus imágenes y encender la temperatura es algo que se le da muy fácil.

En el video se ve a la estrella del éxito dramático ‘Secreto De Amor’ en un hermoso conjunto de relieve en gris, que deja al descubierto su pecho y desde la sala de su casa para confesar un mensaje cargado de la sensualidad que la caracteriza. “Ya comencé mi dieta, por lo único que lo rompería es por comerte a ti” repitió Aura Cristina Geithner en un perfecto lip sync.

La publicación de la actriz y cantante Aura Cristina Geithner generó todo tipo de comentarios por parte de su comunidad digital en la red social Instagram, y algunas de ellas estuvieron muy elevadas de temperatura.

“Que dieta puede hacer un cuerpo angelical como el tuyo ❤️”, “Ud. no necesita ninguna dieta mi reina...eres un angelito caído del cielo ❤️ ❤️ ❤️ ❤️” y “ardiente y salvajemente sensual❤️ ❤️ ❤️ ❤️ 🔥 🔥 🔥 🔥 😍 😍 😍 😍 " destacan entre los comentarios.

No todo fue halagos para Aura Cristina Geithner

Pero también llegaron quienes nuevamente le critican que use poca ropa en las redes sociales y la connotación que tienen algunas de sus publicaciones. “Doña cálmense! 😸” y “Porqué todos los videos con las patas abiertas, disimule la arre… mija, si demuestra el hambre no come así de sencillo 🤭”, son otras de las reacciones al post de Aura Cristina Geithner.

