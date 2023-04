“Págueme pues”: Mateo Carvajal usó a su hijo para estafar a ‘La Liendra’

Mateo Carvajal sacó de la manga una curiosa jugada en la que terminó usando a su hijo Salvador para estafar a ‘La Liendra’ en medio de un juego de cartas que estaban teniendo, dejando al influencer muy molesto por lo sucedido y dudando de su integridad.

El atleta ha estado ocupado durante los últimos días a propósito de un proceso de mudanza junto a su prometida, la empresaria Stephanie Ruíz. A través de varias historias de Instagram, el joven mostró cómo luce su nuevo apartamento, desde algunas habitaciones hasta ciertos detalles en el baño y los pasillos.

Pero tal parece que el joven suele tomarse algunos momentos para descansar de esta trabajosa tarea y de su faceta de papá, la cual ha estado mostrando los últimos días al protagonizar divertidos videos junto a Salvador, con algunas ocurrencias y curiosas sesiones de juegos que dejan ver el lado más sensible del colombiano.

Y un ejemplo de estos espacios de relax fue protagonizado por La Liendra. En un par de historias de Instagram, Mateo Carvajal publicó unos videos en donde se podía ver que estaba sosteniendo una partida de cartas con el influencer.

A pesar que reveló que no tenía una buena mano, le hizo creer al influencer que tenía la victoria en sus manos para asustarlo y que cometiera una jugada indiscreta. “Tutorial de cómo no pagar cuando uno pierde”, escribió en una historia.

Al ver que La Liendra no siguió su jugada, Mateo Carvajal no tuvo más opción que usar a su hijo para estafar al influencer y no pagarle el dinero que le debía.

“Yo me tengo que ir por el niño, perro, ¿Listo?”, dijo el deportista mientras se levantaba de la mesa, usando a su hijo como excusa para evitar perder la partida.

Este acto dejó con la boca abierta a su compañero, quien no pudo reaccionar sino después de varios segundos, pidiéndole que volviera a sentarse a terminar la partida y que le pagara su dinero: ”págueme pues, págueme esa plata y se va”.