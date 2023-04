Epa Colombia se confiesa y cuenta detalles del momento en que perdió su virginidad

Daneidy Barrera, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Epa Colombia, es una de las generadoras de contenidos más seguidas del país, desde que se dio a conocer con su apoyo a la Selección Colombia, al ritmo de “epa epa Colombia”, de donde tomó su nombre, la bogotana ha sabido mantenerse en el mundo del espectáculo, aunque en muchas ocasiones por las polémicas que ocasiona.

Aunque la joven de 26 años ha sido muy llamativa por los escándalos, siendo el más recordado el de la destrucción de una estación de TransMilenio, por el que fue condenada a 63 meses y 15 días, además, le prohibieron durante un año y medio realizar contenidos en redes sociales, solo le permitieron a usar Whatsapp. Aunque esto parecía ser el fin para su carrera, ella no se amilanó y aprovechó esta caída para emprender, creando su rentable negocio de keratinas.

Confesiones de su vida íntima

‘Epa’ fue invitada por la emisora Tropicana para realizarle una entrevista en la que reveló varios detalles íntimos de su vida, la bogotana no se guardó nada y dejó a más de una persona sorprendida con lo que dijo. Uno de los temas que trató fue su orientación sexual, dejando en claro que desde que era una niña siente gusto por las mujeres y que esto fue motivo de conflicto en su familia, porque aunque su padre no le vio inconveniente, su madre no lo tomó de la misma manera e incluso aún le resulta difícil aceptarlo.

En relación con el tema, Daneidy le contó a ‘Luchy DJ’, quien la estaba entrevistando, que a los 18 años se fue a vivir con la primera pareja que tuvo y contó que la única experiencia íntima que había tenido hasta el momento era haberse besado con una mujer. Narró que la mujer en cuestión llevaba siete años en una relación con una mujer mayor, por lo que le dijo que era muy joven para dicha mujer y que ella (Epa) era más joven, ”fue a mi casa y nada, perdí la virginidad con ella y con ella duré 6 años”.

La mujer a la que hizo referencia es Diana Celis, quien se volvió mediática por su relación con Epa, porque al terminar la relación la demandó, razón por la que la generadora de contenidos y empresaria tuvo que darle casi 4.000 millones de pesos como compensación. Y además, en su confesión, a la primera persona a la que se referió cuando dijo que solo había besado a una mujer antes de los 18 años, es Karol Samantha, su actual novia.