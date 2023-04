“Es muy difícil”: Diego Guauque da entrevista por primera vez y reveló como ha reaccionado su esposa a la enfermedad

Diego Guauque era uno de los periodistas que aparecía cada domingo en televisión nacional detrás de una gran crónica, especial o noticia. Sin embargo, el cáncer lo obligó a darle una pausa a su carrera para someterse a varios tratamientos. Ahora, luego de varios meses de lucha, Diego Guauque apareció en ‘Día a Día’ y reveló cómo fue el apoyo de su esposa en todo este proceso.

Lea también: “Mis compañeros”: ‘Black’ del ‘Desafío The Box’ reveló cuál fue la gota que rebosó la copa y lo llevó a irse

Sin duda, ni él ni nadie se espera una enfermedad tan grave como la que lo atacó, pues fue diagnosticado con un cáncer agresivo que lo llevó rápidamente a ser intervenido, pasar por cuatro quimioterapias, transfusión de placas, entre otros duros procedimientos que ha tenido que enfrentar.

Diego Guauque reveló como ha reaccionado su esposa a la enfermedad

En todo ese proceso ha estado su esposa apoyándolo, así que en medio de una entrevista para ‘Día a Día’, Diego Guauque reveló como ha sido de importante la presencia de su esposa:

“Ella es la que está pegada a mí las 24 horas del día y yo me siento muy fortalecido gracias al apoyo de ella, por todo su cariño. Con este tipo de enfermedades uno valora mucho más a su pareja y a

su familia, realmente lo que uno necesita, es una linda familia que te apoye, que tenga la paciencia, porque el estado de ánimo es muy difícil, pero he tratado de estar bien de genio, pero no puedo ser injusto con las personas que me acompañan y que me quieren”, afirmó el presentador.

Lea también: ¿Carolina Soto de luna de miel?, la presentadora se irá del país con su esposo y mostró lo que tiene preparado

Sin duda, el periodista se mostró muy feliz de estar atravesando satisfactoriamente este tortuoso camino al lado de las personas que más quiere y lo apoyan.

El 12 de mayo se dará a conocer un nuevo diagnóstico para saber si las cuatro quimioterapias lo ayudaron a reducir el tamaño del tumor.