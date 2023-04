“Mis compañeros”: ‘Black’ del ‘Desafío The Box’ reveló cuál fue la gota que rebosó la copa y lo llevó a irse

‘El Desafío The Box’ no solamente es un reality que pone a prueba las capacidades físicas, sino también las mentales, además de la capacidad de convivencia y trabajo en equipo, por lo que ir con la mentalidad de solo competencia, no es la mejor opción. ‘Black’ fue uno de los participantes más criticados porque no se integraba de la mejor manera con sus compañeros y ahora, en medio de una entrevista, reveló qué fue lo que pasó.

Sin duda, salir de casa para exponerse a un lugar como ‘El Desafío The Box’ no es nada sencillo, sobre todo para las personas que viven solos y no están acostumbrados ni al ruido ni a tantas personas caminando por toda la casa. Fue precisamente lo que le pasó a ‘Black’, quien vive desde hace varios años solo y le costó adaptarse a las nuevas personas, a su al rededor.

A través de una entrevista para ‘Día a Día, el excompetidor reveló que lo que terminó por colmarle su paciencia fue que sus compañeros estaban todo el tiempo tratando de integrarlo, cuando era claro que su personalidad era callada, así que muchas veces le sacaron el mal genio, no solo porque lo llamaban todo el tiempo a integrarse, sino por el ruido que había en toda la casa, lo que lo incomodaba en gran medida, debido a que estaba acostumbrado a estar solo todo el día en su casa:

“Me afectaban muchos mis compañeros, me criticaban mi forma de ser, me fue generando estrés y me fui. Convivir con personas que no conoces, es muy duro, el encierro, todos los días lo mismo” reveló ‘Black’, eso sí, aceptando que tomó la decisión con cabeza caliente.