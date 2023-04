“Los exámenes me salieron bajitos”: Diego Guauque mostró duro procedimiento al que tuvo que someterse

Diego Guauque se ha dado a conocer en toda Colombia gracias a los reportajes que ha hecho en la televisión colombiana, pero también se ha dado a conocer por su personalidad y por el grave proceso que está viviendo en este momento de su vida: luchar contra cáncer.

Sin embargo, luego de que publicó la noticia, el periodista ha enfrentado la situación de la mejor manera posible y ha compartido con sus seguidores todo lo que ha tenido que vivir, mostrando siempre una sonrisa y hasta despidiéndose de su cabello de la mejor manera.

Diego Guauque se sometió a una transfusión de plaquetas porque le salieron bajitas

Ahora, Diego Guauque ha mostrado cómo se encuentra de salud y la transfusión a la que ha tenido que someterse:

“Ahora me van a transfundir plaquetas y acaban de llegar y me dicen que antes de que me trasfundan hay que estar moviéndolas de derecha a izquierda, no se pueden refrigerar y ahorita las colgarán aquí y empezará la transfusión de plaquetas”, afirmó Diego Guauque hasta riéndose del moviemiento de la bolsa.

Más tarde volvió a aparecer y comentó cómo le fue con dicho procedimiento:

“La transfusión fue muy rápida, duró solo 11 minutos, no tuve ningún síntoma, me dijeron que si me daba dolor de cabeza o mareo, avisará. Siempre estuvo una enfermera aquí, estaré 30 minutos más de revisión y para la casa”, terminó de relatar Diego Guauque.

Sin duda, muchos seguidores le han enviado muchos mensajes de cariño y apoyo, sobre todo de fuerza, pues un procedimiento de estos no es para nada sencillo, sobre todo por todos los altibajos que suele tener no solo físicamente, sino también mental.

