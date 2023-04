¿Quién sustituiría a Saskya en ‘Desafío The Box’ tras su fuerte lesión?

Saskya dejó atrás su difícil pasado de dificultades económicas y familiares en Guarandá, Sucre, para convertirse en una exitosa modelo a la que le apasiona cocinar y recientemente ser uno de los rostros del ‘Desafío The Box’.

Siempre se ha considerado muy buena para todos los deportes y cree que su preparación física es clave para afrontar todos los retos. Para ella la palabra imposible no existe, pero la reciente lesión puede revertir ese pensamiento.

En el reciente capitulo cada equipo debió aportar a cuatro hombres y tres mujeres para así completar una pista que consistía en atravesar la pista del box amarillo encadenados en el menor tiempo posible, y por su equipo Gamma ella fue una de las elegidas.

Todo iban bien, de hecho, llevaban un excelente tiempo que les habría dado la victoria a Gamma, pero al atravesar uno de los obstáculos la participante —que en un principio estaba en el ahora extinto equipo Omega— recibió el golpe de uno de los troncos a mitad de pista.

Pese a la situación la participante siguió jugando, pero luego llegaría una caída desde una altura considerable que terminó de afectarla, por lo que, al culminar la prueba, en medio de dolor y lágrimas, tuvo que ser retirada por el equipo de paramédicos para tratar la lesión.

“Creo que se me salió el brazo. No me quiero ir, no quisiera irme”

— Saskya