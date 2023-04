Participante del ‘Desafío The Box’ a las puertas de salida tras insistente petición

Y es que luego de una gran ventaja que suponía el triunfo para esa casa terminaron quedándose con el segundo lugar en el ‘Desafío The Box’. La remontada del equipo Alpha casi al final de la prueba supuso no solo la victoria en el bienestar, sino en la sentencia, pues la lucha era por relevo, por lo que fueron convocados seis participantes por casa, tres hombres y tres mujeres.

En medio de la competencia, cuando ya Alpha había ganado el primer lugar, el capitán de Gamma, Black, se le acercó a Mackarthur con una petición y no era otra que el chaleco de sentencia, pues manifestó sus ganas de retirarse de la competencia.

“Mackarthur, yo quiero el chaleco, para que hables, no, pero en serio, yo me quiero ir, no, en serio”

— Black