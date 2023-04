¿Se acabó el amor? Dos participantes del ‘Desafío The Box’ ya ni se saludan

Dos participantes del Desafío The Box ya ni se saludan Foto: Captura de YouTube

Luego de la reorganización de equipos tras la extinción de la casa Omega en el ‘Desafío The Box’ en la prueba de capitanes varios lazos quedaron un poco rotos tras incorporarse y adecuarse a los nuevos equipos.

Al menos así se dejó ver en el más reciente capitulo en el que Alpha ganó la prueba de sentencia y bienestar, por lo que les tocó decidir a sus miembros a cuál hombre le pondrían el chaleco.

El entrenador de patinaje infantil Rapelo fue el encargado de llevar el chaleco que recayó sobre Escudero, quien se enfrentará a él y a Mackarthur en el box negro, pero a su llegada la efusividad de reencontrarse con Byron y Juli, exmiembros de Alpha, se hizo más que notoria.

El abrazo y los besos se hicieron presente, pero faltó un detalle y es que ni determinó a Maryam quien era su compañera de equipo también. Esto supuso una molestia y confusión entre ambos, quienes decidieron hablar con sus otros compañeros al respecto.

Rapelo llegó a la casa Alpha y contó lo sucedido, por lo que de inmediato empezaron a elucubrar sobre que ella está más que feliz en su nuevo equipo, en la casa Beta. “Byron me dio un abrazo también, Maryam ni por ahí, como el río cuando no tiene agua” y de inmediato fue interrumpido por los demás quienes aseguraron que se siente bien de haberse ido ya que en Alpha ella no podía ser líder.

“A mí ni me miró. Como se le va a pasar si yo soy la más grande del grupo. Quién sabe” — Maryam

Por su parte, Byron le recriminó que quizá la actitud se debió a la efusividad de su parte en la anterior prueba en el que ella se mostró con incomodidad cuando Alpha marcó un punto.

