"Parece un gorila": Gema ya no centra su atención en el "señor Sol" en el 'Desafío The Box'

La primera noche tras la distribución de los nuevos equipos del ‘Desafío The Box’ tras la extinción de la casa Omega, dejó mucha tela que cortar, pues muchos solo se llegaron a ver en la pista compitiendo, pero tras los cambios, que supuso que Alpha finalmente quedara destronada del primer lugar, aprendiendo a conocerse y sobre todo a ver con otros ojos a los compañeros.

Famosa por sus rituales y agradecimiento al “señor Sol” en la competencia la espiritual Gema es una de las que cambió de casa, pues pasó de Beta a Gamma, y esto lejos de entristecerla le produjo una satisfacción.

En el último capítulo y con unas copas de más Gema compartía con Saskya, Flaca y Mai temas relevantes, hasta que la artesana interrumpió para decir lo que opinaba sobre el cuerpo de su capitán, que no es otro que Black.

Y es que al igual que como lo hizo días atrás Mary Méndez, la presentadora de ‘La Red’, esta participante quedó asombrada de la definición y musculatura del originario de Putumayo.

“Mucho cuerpazo el de Black, parece un gorila” — Gema

De inmediato Flaca, quien ha resaltado no solo por su agilidad, sino también por su buen sentido del humor y la manera en la que intimida a los hombres, como el caso de Mateus, le dijo que no era que su trasero “Tiene un culo…, ahorita se estaba en pelotas allá. Asusta, asusta”. Ante esto la artesana no ocultó su asombró y en medio de risas le siguió el juego a Falco

“Se está bañando… Suéltame gorila, que me sueltes gorila” — Gema

Es de recordar que tras los cambios Black es el capitán de Gamma y conformó al equipo con Kaboom y Gema de Beta, así como Saskya de Omega. Los integrantes originarios de ese equipo como Mateus, Iván, Flaca, Mai se quedaron.