Así fue la fuerte discusión en Gamma del ‘Desafío The Box’ ¿Quién tiene la razón?

La actitud incómoda de Black había desparecido con el pasar de los capítulos del ‘Desafío The Box’, pues le relación entre los miembros de Gamma había mejorado e incluso se estrecharon lazos entre los miembros de las casas.

Pero la armonía que existía se acabó tras el enfrentamiento de equipos en el box rojo en la prueba de sentencia y servicios, pues Andrea Serna convocó a todos los participantes a una lucha futbolística atados de manos.

La prueba fue irremediablemente ganada por parte del equipo Beta el cual consigue su primer triunfo tras la extinción de Omega y redistribución de participantes, siendo Gamma el equipo en quedarse con el tercer lugar, luego de una remontada del equipo Alpha.

La derrota supuso un malestar en el equipo y al llegar a la casa Gamma las manifestaciones de desagrado empezaron a decir presente al tener claro que les tocaría pagar el arriendo y más ante el nuevo costo estipulado por la producción, pues la mayoría coincidió en una deficiente designación de salida y en una mala energía propiciada por Black, capitán de Gamma. Es así como el primero en pronunciarse fue el actor Iván.

“La verdad quedé muy desilusionado y muy bajoneado en esta prueba. Llevábamos dos puntos de ventaja, siento que no le metimos porque de verdad estábamos peleando por el arriendo y de verdad estamos quedando sin plata, esta vaina va a avanzar y cada vez que se va a poner peor. Por ejemplo, estábamos en las gradas, Black estaba Mateus arriba y empezó con un pesimismo desde atrás, que se siente y empiezas a irradiar”, dijo Iván.

Iván agregó que el participante se puso en esa actitud y que aún así cuando le tocó salir a jugar no lo hizo bien, por ende, no anotó el punto que necesitaban para seguir escalando en el total.

“Yo me expreso de la manera que me dé la gana y nadie me dice qué hacer”

— Black