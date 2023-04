Jessica Cediel compartió un extraño truco de belleza y en Día a Día lo pusieron en duda

Jessica Cediel es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia, su participación durante varios años en la televisión colombiana e internacional, han hecho que la bogotana tenga un lugar privilegiado entre quienes se dedican a este mundo del espectáculo, además, Jessica ha incursionado en la actuación en donde ha demostrado que tiene talento, hasta a cantar se ha animado.

La bogotana, además de su participación en televisión, ha captado millones de seguidores en redes sociales, allí comparte momentos de su vida personal y habla de trucos de belleza, algo que la ha destacado con el paso de los años, al ser considerada una de las mujeres más lindas del país. Muchas personas admiran la apariencia de la presentadora de 41 años, su cabello, su rostro, su cuerpo tonificado, entre otras características que la hacen llamativa.

Recientemente, Jessica compartió un consejo de belleza que resultó bastante llamativo, porque algunos lo consideran riesgoso. La bogotana mostró como se corta las pestañas “A mí este truco de DESPUNTARLAS si me ha funcionado. NO se cortan de raíz”, escribió en un texto que acompañó el video. Claro está que hizo la salvedad, de que es importante consultar a un profesional de confianza para decidir si hacer o no el procedimiento.

El tema llegó hasta Día a Día

En el programa de la mañana de canal Caracol pusieron en duda la recomendación de Cediel y por eso entrevistaron al dermatólogo Mario Naranjo, para preguntarle por este consejo y saber si es una buena idea hacerlo. El profesional de la salud indicó que no hay evidencia científica que pruebe que el cortar las pestañas para que crezcan más, además, indicó que el cortarlas puede representar un riesgo para la salud, pues las pestañas protegen a los ojos de infecciones, además el cortarlas es posible que se haga un corte o se puncen los ojos por error.