“Se puede reventar la herida”: Elizabeth Loaiza reveló el duro proceso de reconstrucción de glúteos

Elizabeth Loaiza se ha convertido en uno de los casos más conocidos de famosas con biopolímeros en Colombia, de hecho, desde hace años empezó a trabajar por pasar una ley para el congreso, acción que por fi llegó a su fin satisfactoriamente, pues ha convertido el tema de los biopolímeros en una cuestión de salud pública.

Ahora, luego de que ha quedado limpia, hasta donde se puede, de biopolímeros, una de las cosas que a Elizabeth Loaiza le generaba inseguridad era su cola, no solo porque ya no tenía el mismo volumen, sino porque le había quedado una cicatriz a mitad de su cola.

Por eso mismo, Elizabeth Loaiza ha decidido ponerse prótesis en su cola y reveló para una entrevista de ‘La Red’ cómo había sido el proceso de su paso por el quirófano:

“Es como si te amputaran una parte de tu cuerpo, a mi me amputaron mis glúteos. Esta cirugía la íbamos a utilizar para subir un poquito la cicatriz, que la piel estirara, pero, un día antes de la cirugía me reuní con el doctor y el me dio dos opciones, la primera era subirme la cicatriz, pero no te queda una nalga grande porque el implante no va a poder caber porque se puede reventar la herida o la dejamos ahí y en medio de la cirugía empezamos a medir implantes. Es un tamaño de 375 el que me metieron a mi” terminó por revelar Elizabeth Loaiza.

Sin duda, fue una cirugía para su beneficio, sin embargo, usuarios no entienden porque se volvió a implantar conociendo los riesgos de las cirugías estéticas, incluso llegando a decir que eso no era autoestima.