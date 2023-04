“Me maldecía todas las mañanas” ‘Guajira’ de ‘El Desafío The Box’ reveló la tortuosa infancia que tuvo

‘Guajira’ se mostró como una de las participantes más fuertes del reality, pero lastimosamente perdió la prueba a muerte, por ende tuvo que salir de ‘El Desafío The Box’. Ante esto, ‘Guajira’ habló para un programa de entretenimiento y reveló las cicatrices que quedaron de un tortuoso pasado que vivió por falta de amor.

Sin duda, muchos de los participantes de ‘El Desafío The Box’ han tenido que pasar por muchos retos personales fuera de las cámaras para poder llegar a dónde están. Algunos han conmovido con su historia por falta de plata, alguna muerte o enfermedad, pero ‘Guajira’ reveló que su historia estuvo llena de desamor.

‘Guajira’ de ‘El Desafío The Box’ reveló la tortuosa infancia que tuvo

‘Guajira’ apareció en el programa de ‘La Red’ y reveló realmente como vivió cuando era niña:

“Yo crecí en casa de familia, en casa de amigos de mi mamá, en casa de personas. Llegué a vivir con una profesora de un colegio donde me maldecía todas las mañanas, teniendo a que alistar a sus dos hijas para llevarlas al colegio caminando, volvía y me mandaba caminando a mi sabiendo que le pagaban a ella para que me enviara en carro, así que to dije, me voy de acá y vi que había un CAI cerca y le conté todo a la policía y hasta que mi mamá y mi papá no venga, yo no me fui”, afirmó la participante.

Pero no fue todo, pues eso le desarrolló un rincón en contra de su familia terrible, pues no pudo perdonarles que la pusieran a vivir dichas experiencias, aunque sus padres tuvieras las mejores intensiones para ella.