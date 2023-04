Cintia Cossio reveló qué tanto ha cambiado su personalidad luego de ser famosa

Cintia Cossio le reveló a sus seguidores si el hecho de haber alcanzado la fama y tener una mejor posición económica ha cambiado parte de su personalidad, aprovechando también la oportunidad para hacer una reflexión sobre este tema y darle una lección a los internautas.

La creadora de contenido ha logrado abrirse paso en el mundo de las redes sociales a propósito de las reveladoras fotos que sube en su cuenta de Instagram y de OnlyFans, en donde usa atuendos picantes para presumir su figura. Aunque también ha logrado posicionarse gracias al impulso de su hermano, Yeferson Cossio, al aparecer en la mayoría de sus videos de bromas.

La joven cuenta con una gran base de seguidores que no solo están pendientes de publicaciones sobre su físico, sino que también se interesan en el contenido diario que publica en sus historias en donde suele contar detalles rutinarios, además de organizar dinámicas para interactuar con sus fans.

Y es precisamente en una ronda de preguntas y respuestas en Instagram que Cintia Cossio decidió hablar respecto a si el dinero o la fama cambia a las personas, mostrando su punto de vista y el efecto que ha tenido en ella.

“Según yo, el dinero no cambia a las personas; el dinero potencia realmente lo que ellas son. Si una persona cuando comienza a coger dinero se vuelve una mi***a de ser humano, no se volvió, en realidad siempre lo ha sido. Pero como cogió un peso se siente ya con el poder y la potestad de ser una mi***a de ser humano”, explicó la joven.

Además, complementó la idea al comentar que si bien maxima lo malo, también lo hace con lo bueno, indicando que fue su caso, ya que cuando empezó a facturar en las redes sociales se fue convirtiendo en una mejor persona.

“Cuando empecé a coger dinero, extrañamente siento que me volví mejor persona. Pero no mejor persona en el tema de dar, sino que me volví más comprensiva, como más humana, como más consciente de muchísimas cosas”, concluyó Cintia Cossio.