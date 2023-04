“He llorado de la felicidad”: Cintia Cossio reveló que se sometió a una nueva operación

Cintia Cossio sorprendió a sus seguidores al revelar que se sometió a una nueva cirugía, mostrando lo emocionada que estaba a través de varias historias en su cuenta de Instagram. También aprovechó la oportunidad para lucir un nuevo estilo a propósito de su más reciente intervención.

La creadora de contenido ha sabido destacar entre sus seguidores por las reveladoras imágenes que publica en su perfil de Instagram, en donde aparece usando atuendos atrevidos que en varias oportunidades hacen referencia a personajes de películas y series pero en su versión más sexy, aprovechando su figura para sacarle provecho a este tipo de publicaciones.

Puede leer: Cintia Cossio le puso fin a los rumores de embarazo con un contundente mensaje

Y si bien la joven ha revelado en ocasiones anteriores que no cuenta con mucha intervenciones significativas en su cuerpo y que no tiene planeado someterse a otras en el futuro, sorprendió a sus seguidores al publicar en sus historias que acababa de salir del hospital, especificando que el motivo de esto fue una nueva cirugía.

A través de un par de fotos, Cintia Cossio contó que finalmente había podido corregir un detalle muy importante que le estaba empezando a afectar: su vista.

La influencer confesó que después de tres años por fin tomó la decisión de operarse los ojos, demostrando mucha emoción por el impacto que esta intervención causó en ella.

Lea también: Cintia Cossio reta la censura de Instagram con un revelador atuendo para broncearse

“Después de tres años, por fin tomé la decisión de operarme los ojos. Veo en HD. He llorado tres veces de la felicidad, apenas llevo un día y ha sido de las mejores cosas que he hecho por mi”, escribió Cintia Cossio en una de sus historias en la que mostraba un nuevo look a propósito de esta intervención, posando con una gafas de sol grandes y elegantes.

En la misma historia también contó que su problema de visión presentaba dos grandes inconvenientes, indicando que tenía tanto astigmatismo como miopía.

También compartió en otra historia una foto en la que finalmente se despedía sus lentes de aumento, un elemento que solía ser visto con frecuencia en sus publicaciones casuales, dejando ver que su problema de visión era complicado.