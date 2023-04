Yeferson Cossio ‘se paró duró’ contra los que critican a su novia

Yeferson Cossio tiene claro lo que quiere para su vida y parece que Carolina Gómez tiene un lugar muy importante para él, pues por algo decidió formalizar la relación con ella. Sin embargo, sus seguidores no han sido muy amables con la mujer y hasta han pedido que Yeferson vuelva con su exnovia Jenn Muriel, pero Yeferson decidió compartir un comentario bastante claro contra aquellos que insultan a su novia.

Sin duda, muchos de los que siguen a Yeferson desde hace tantos años, han crecido viendo su relación con Jenn Muriel, que para muchos era ideal. Sin embargo, dicha relación llegó al final y Yeferson encontró el amor de nuevo al lado de Carolina Gómez, una joven que, según confesó Cintia Cossio, es muy inteligente.

Ante las críticas que ha recibido, Yeferson Cossio decidió poner un límite y defender a su novia con un mensaje bastante contundente:

“Sea quien sea mi novia, si ella no es bienvenida, yo tampoco. Si hablan mal de mi novia, me faltan el respeto a mí también. Si alguien de los que asiste al plan incomoda a mi novia, yo no voy. Es fácil y así deberíamos ser todos”, dejando claro que no piensa lidiar con comentarios innecesarios.

A pesar de que a muchos el detalle le apreció muy lindo, algunos aseguraron que estaba aprovechando a su novia para hacer un poco de marketing, pues sabía que constantemente recibía muchas críticas.

Sin pensar si les gusta o no, Yeferson Cossio ha demostrado que se siente muy feliz al lado de Carolina, pero dejó claro que no volvería a cometer el error de hacer tan públicas sus relaciones amorosas, sobre todo para cuidarla a ella.