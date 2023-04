“Estoy destruida”: Carolina Soto reveló que ingirió una pastilla que la mandó a la cama

Carolina Soto es una de las presentadoras que más se mantiene al tanto y muy activa en sus redes sociales, pues es claro que le gusta compartir con sus seguidores, por ende, muchos allí se enteran del día a día de Carolina. En esta oportunidad, Soto no dudó en revelar que su día no fue tan bueno, pues se sintió ‘maluca’ todo el día.

Carolina Soto, a pesar de que solo aparece en las mañanas de ‘Día a Día’, el resto de tiempo está muy ocupada, ya sea con diferentes marcas que la contratan para fotos o publicidad, si no también porque sus hijos “tienen más vida social que ella”, como lo ha dicho, por ende, se la pasa en compromiso de los niños.

Carolina Soto se tomó una pastilla que la mando a la cama

Sin embargo, el 20 de abril sacó un espacio para ella y sus amigas, así que se fue a almorzar por el cumpleaños de una de ella, pero no se sintió con la misma energía con la que siempre está, ¿qué le pasó?, a través de las redes sociales compartió la razón:

“Mija hoy todo el día he estado en una maluquera, es que no te imaginas lo que me tomé anoche, pero me tiene, no no no, estoy destruida. Yo siempre pido por Amazon melatonina, pero este es de diez miligramos, es mucho más fuerte, porque acá venden la de tres miligramos. Mija, me tomé una pastilla de esto y caí profunda, esta mañana no me quería ni levantar y todo el día duré como embobada, como cansada, esto está demasiado fuerte para mi” terminó por decir Carolina Soto.

Además de eso, confesó que no le gusta sentirse así cuando tiene mil cosas por hacer durante su día, pues no la mantiene activada para lo que necesita.