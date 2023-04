¿Vuelve mi mompirri? Aseguran que nueva novela de Pedro el escamoso con elenco original está cerca

La novela ‘Pedro el escamoso’, protagonizada por Miguel Varoni y Sandra Reyes, es una de las producciones más conocidas no solo de la televisión colombiana, sino de toda latinoamerica, la historia logró tener un rating inmenso, comparable con Yo soy Betty la fea, otra de las novelas insignia de la televisión colombiana. La jocosidad con que se narraba la historia de Pedro Coral, un hombre chicanero que tiene un estilo muy particular, que logra conquistar a la señora Paula, una mujer ejecutiva de alta sociedad, cautivó a miles de personas.

La novela creada por Dago García, tuvo 327 episodios y finalizó en el año 2003, aunque ha sido retransmitida en más de una ocasión, en el canal Caracol, cadena de dueña de los derechos y en otros canales internacionales, además, se le han hecho versiones en diferentes países, adaptándola a la cultura de cada uno de ellos, pero sin duda la versión original es la más recordada y querida.

“Sí señores vuelve Pedro el escamoso, pero una historia nueva y no repetición, eso es lo que dicen, sería Pedro el escamoso, parte tres”, así lo afirmó el periodista del espectáculo Carlos Ochoa, quien suele estar muy bien enterado de las últimas noticias relacionadas con este mundo. Si acaso se está preguntando, ¿por qué parte 3?, resulta que la novela tuvo un ‘spinoff’, que se llamó ‘Como Pedro por su casa’, que no fue tan exitoso, en parte porque aunque estaba Varoni como Pedro Coral, la historia no contaba con la ‘doctora’ Paula, y otros importantes personajes de la original.

Algo que de acuerdo a lo informado por el periodista, no volvería a suceder si se hace la parte tres, pues esta si tendría al elenco original. Incluso, Miguel Varoni haría una pausa en el cargo directivo que tiene en Estados Unidos, para grabar la nueva producción de la que se ha venido hablando desde hace ya un tiempo y ahora se estaría haciendo realidad, pues aseguró Ochoa que ya se encuentran en casting para escoger los personajes.