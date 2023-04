“Por favor oren” Alejandra Giraldo vuelve a dirigirse a sus seguidores para que le manden buena energía

La presentadora Alejandra Giraldo es una de las caras más queridas de la televisión colombiana, su trabajo en Noticias Caracol la ha vuelto muy popular en la pantalla chica. Cuando Juan Diego Alvira hacía parte del canal, era su fiel compañera en la emisión de la mañana, con la partida del ibaguereño en sus hombros cayó la responsabilidad de mantener la sintonía, mientras llegó Andrés Montoya a reemplazarlo.

Además de su talento y belleza, la paisa ha llamado la atención por contar aspectos de su vida personal, lo que la hace más cercana a los televidentes, quienes siempre están pendientes de sus redes sociales y de las entrevistas que concede. Uno de los momentos más trascendentales en la vida de Giraldo fue la cirugía a la que se tuvo que someter, para explantar sus prótesis mamarias, por tener una enfermedad que la aqueja desde hace años.

El tema tomó aún más trascendencia tras las declaraciones de Carolina Cruz hablando de la explantación en Día a Día, teniéndola a ella como invitada, lo que generó gran controversia en el país, con comentarios a favor y en contra de sus palabras, algo de lo que aún se hace mención cuando se habla de implantes mamarios.

Pero esto no es lo único que ha hecho que la vida de Giraldo se complique, pues desde hace unos meses, su perro Napoleón se encuentra mal de salud, por lo que incluso ha tenido que ser hospitalizado y sometido a tratamiento. Alejandra en su momento contó este suceso y luego dio un parte de tranquilidad al informar que tras varios días complejos podían volver a casa con su ‘hijo’ de cuatro patas.

Una calma que no duró mucho, pues en una reciente historia compartida en su cuenta de Instagram volvió a ocasionar la angustia y preocupación de sus seguidores, pues junto a una foto de su perro acostado escribió “Yo sé que los he molestado mucho, pero por favor no lo olviden, Napito necesita de sus oraciones. Que Diosito nos escuche y lo sane. Por favor, oren por mi perrito”, seguido de otra historia en la que compartió la “Oración por la recuperación de una mascota”.