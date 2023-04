Hasta ‘Feid’ llevó del bulto: ‘Anuel AA’ lanza indirecta a sus exparejas en su última canción

En menos de 24 horas de publicada, la canción ‘MI EXXX’ de Anuel AA, en colaboración con ‘Wisin’, ya llegó a los 2 millones de reproducciones en YouTube. Este tiempo ha sido suficiente para que fans y retractores del ‘Doble AA’, creen todo tipo de especulaciones sobre a quién en realidad va dirigida esta colaboración musical.

Si bien, meses atrás, el intérprete de “Ella quiere beber”, terminó su relación sentimental con la dominicana ‘Yailín la Más Viral’, con quien además tienen una hija llamada Cattleya; al parecer las indirectas de su última canción van dirigidas a su otra expareja ‘Karol G’.

¿‘MI EXXX’, es una respuesta directa a ‘TQG’ y ‘Feid’ está involucrado en la letra?

Cabe recordar que Karol G, también realizó una colaboración con Shakira. La canción “TQG”, fue considerada como una indirecta clara a las exparejas de las cantantes y salió a la luz justo en el momento en que la barranquillera se divorciaba del exfutbolista Gerard Piqué.

En un segmento de esta canción de las colombianas, que ya superó los 400 millones de reproducciones; Karol G le lanzó una indirecta a Anuel AA, en donde aseguraba que el puertorriqueño miraba sus historias de Instagram pese a tener una relación sentimental con Yailin.

“Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias”, recita en el inicio de la colaboración la ‘Bichota’.

Ante esto, el último tema musical de Anuel al parecer contestó a la afirmación de Karol G con: “Aunque borraste mi número, sé que lo tienes en tu memoria” y “Sé que ese Instagram falso, eres tú, bebé, mirando mis historias”

Sumado a esto, una de las teorías que se han creado en la web con la canción de Wisin y el autoconsiderado “real hasta la muerte”, hace referencia a la presunta relación sentimental que tienen Karol G y el también reguetonero paisa ‘Feid’. “Si estás con él, ¿pa’ qué tú me dedica’ una canción?”, fue la indirecta que habría lanzado el puertorriqueño a los dos colombianos.

