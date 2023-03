Al parecer no era ‘real hasta la muerte’: Tiktoker amenaza a Yailin expareja de Anuel AA

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida en el ámbito musical como ‘Yailin La Más Viral’, es una de las mayores exponentes del dembow en República Dominicana; y quien meses atrás terminase una relación sentimental con el cantante de trap ‘Anuel AA’, con quien mantiene aún un vínculo debido al reciente nacimiento de su hija Cattleya. Precisamente, en procura de cuidar su integridad física y la de su pequeña, la artista ha decidido hacer públicas una serie de amenazas de muerte que ha recibido por parte de una Tiktoker.

En las últimas horas, los abogados de la cantante han decidido levantar acciones legales frente a las declaraciones realizadas en la cuenta de Tiktok de ‘La Lominera’, quien por medio de un video declaró que años atrás fue víctima de robo por parte de ‘Yailin’ cuando ella le había ofrecido trabajo.

El abogado de la cantante urbana, Andrés Toribio, advirtió que ya se realizó una denuncia frente a las palabras que ‘La Lominera’ pronuncio en un video que se viralizó recientemente, y en donde concretamente afirmó que “disparará a la cabeza de Yailin todas las balas de la nueve milímetros que tiene”

¿Por qué amenazaron a Yailin La Más Viral?

En palabras de ‘La Lominera’, años antes de que la artista conociera a Anuel AA, la mujer le había brindado a Yailin una oportunidad laboral en un cabaret de su propiedad, lugar que había quedado abandonado debido a un delito que cometió la mujer, quien asegura haber matado a una persona que se aprovechó de su confianza.

En palabras de la mujer que aparece en el video, Yailin habría aprovechado su ausencia para robar varias cosas de su local comercial, suceso que la tiene totalmente indignada y razón por la cual amenazo de muerte a la artista.

“(...) a ti Yailin La Más Viral, o me buscas todo lo que me robaste en el cabaret, o el día que yo me encuentre contigo por más seguridad que tú tengas, te voy a vaciar mi pistola en la cabeza”, aseguró la mujer en el video.

