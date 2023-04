Aida Victoria Merlano no quiere celebrar su cumpleaños por esta “terrorífica” razón

Aida Victoria Merlano se mostró con cierto desinterés y un poco nerviosa por celebrar su cumpleaños número 24, dejándole saber a sus seguidores que a pesar de que faltan muy pocos días para la fecha aún no tiene ningún tipo de plan organizado y que al parecer planea seguir de esta manera.

La creadora de contenido se ha encargado de organizar grandes festejos en el pasado, invitando a varias personalidades del mundo de la farándula nacional y una gran cantidad de influencers y youtubers con quienes han coincidido en diversas oportunidades. Por supuesto, algunos miembros de su familia también figuran en sus opulentas celebraciones.

Pero a pesar que la joven cumple años el sábado, 22 de abril, le comentó a sus seguidores que se siente muy desmotivada y hasta asustada de celebrar un año más de vida, justificando sus razones a través de una serie de historias en su cuenta de Instagram.

“Cumplo años el sábado y en lugar de darme ilusión de: ‘ay, un año más de vida’, es como: ‘ay, ma***a, estoy vieja”, dijo con cara de susto Aida Victoria Merlano.

También explicó que de momento no ha armado ningún plan para celebrar su cumpleaños, a diferencia de las oportunidades anteriores donde solía planificar todo con anticipación: “no he armado absolutamente, estoy como evadiendo ese día. La gente me pregunta: ‘¿dónde vas a estar?’, y yo tipo: ‘sola con el teléfono en modo avión’”.

Aida Victoria Merlano también logró rescatar algunos fragmentos de una reciente sesión en vivo que realizó en Instagram en donde saca a relucir algunas de las desventajas de organizar una fiesta, indicando que no entiende el concepto de que si ella es la homenajeada sea quien deba armar un banquete para sus invitados.

“O sea, yo te voy a dar de tragar porque cumplo un año más de vida, ¿a quién se le ocurrió esa vaina?”, dijo la influencer mientras dejaba escrito en la historia: “se cancelan los cumpleaños en mi casa. A uno le arman cumpleaños pero con la plata de uno”.