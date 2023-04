“Casi me muero”: Aida Victoria Merlano desarrolló un problema médico por tanto estrés

Aida Victoria Merlano le confesó a sus seguidores que la razón detrás de su repentina ausencia en las redes sociales se debía a un susto que se llevó luego de haber pasado por una serie de situaciones estresantes durante los últimos días, indicando que desarrolló un problema médico a propósito de esto.

La creadora de contenido estuvo bastante activa en sus redes sociales sociales durante las últimas semanas, no solo publicando sus cómicas anécdotas tanto personales como laborales, sino que también aprovechaba para hablar de sus emprendimientos y sus pautas con otras marcas.

Sin embargo, varios de sus seguidores notaron su ausencia en los últimos días, algo que la misma colombiana confirmó en una de sus más recientes historias de Instagram, en donde comentó la razón por la que había estado desaparecida durante las últimas horas, dejando ver que no se trataba de una elección, sino de una obligación.

En una serie de cortos clips, Aida Victoria Merlano explicó con su característico sentido del humor que había estado bajo una gran cantidad de estrés durante los últimos días debido a que está repartiendo su tiempo entre varios proyectos profesionales, lo cual le ha demandando mucho de su tiempo y su energía.

Esto la llevó a presentar un fuerte dolor en su cabeza que la asustó lo suficiente como para considerar tomar un prolongado reposo, no solo de sus emprendimientos, sino también de las redes sociales: “me levanto con un dolor de cabeza, bueno, un dolor en la parte de arriba de la nuca, sintiendo como una vaina rara y me di cuenta que casi me muero de tanto trabajo”.

La influencer también le dejó un consejo a sus seguidores, indicándoles que escuchen a su cuerpo y que se deshagan de todo el exceso de “peso” que tienen en sus vidas para estar más tranquilos.

“Recuerden: no es solamente saber lo que está mal, sino tomar acción. Si algo te genera un peso que no estás dispuesto a cargar, mándalo pa’ la m***a”, dijo Aida Victoria Merlano.