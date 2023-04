Tremenda ‘peinada’ de Aída Victoria Merlano a streamer que dijo que es “arrastrada, payasa y ridícula”

La influenciadora y empresaria Aída Victoria Merlano sacó un video como respuesta al streamer Dallas por cuenta de una opinión que sugiere que ella “se cuelga” de la fama que tiene su exnovio, el streamer WetsCol. Los seguidores de la influenciadora consideran que le pegó tremenda ‘peinada’ al hombre.

Aída Victoria Merlano se ha caracterizado por ser una creadora de contenido que no se reprime para posicionar su ideas y dice las cosas que piensa tal y como son. En las últimas horas sacó un video en el que responde al streamer Dallas porque él la considera una payasa, arrastrada y ridícula.

Es importante mencionar que Dallas opinó, sin ser parte de la polémica, sobre la ruptura de Merlano con WestCol y dijo que es ridícula y que ni siquiera la conocía.

“Esta ridícula, que la verdad me vine a enterar de su existencia recientemente. Es una payasina que tiene 4 millones de seguidores en Instagram. Vienes a intentarle lamerle los huevos al WestCol. (...) Patético, si es tan maravillloso por qué rompiste con él. Es otro ridícula que quiere andar de busca famas. Es una arrastrada que para intentar posicionarse al lado de su exnovio (...), porque básicamente esta tipejas ganan famita a costa de él, es de lo que viven”, fueron las duras palabras del streamer.

Merlano no dudó en contestarle que no es asunto suyo lo que ella dijo en una transmisión en vivo, en la que dijo que WestCol es un buen exnovio y que no se metan con él.

La influenciadora también le respondió diciendo que sus palabras parecen salidas de la boca de una “adolescente puberto” y que probablemente al momento de emitir su opinión, Dallas no pensó la insultó de manera “gratuita, desproporcionada y machista”.

“No machista porque tú seas hombre y yo mujer, porque a diferencia de ti yo sí estructuro mis argumentos y no dijo la primera pendejada que se me pasa por la mente. Dentro de tus insultos dices que soy una caza partner, como si yo necesitase capitalizar a un hombre para poder tener lo que tengo y a parte dices que vivo y como de la fama de mi ex, como si mi ejercicio comercial dependiera de la fama de él”, argumentó en el video.

Además, explicó que Dallas realmente se lucra hablando de la fama de las personas, pues se enfoca que sacar contenido sobre polémica y que no le parece que tenga argumentos morales para decir que ella “se cuelga de la fama de su ex”.