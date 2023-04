“La gente siempre lo pone a uno en conflicto” Yeison Jiménez revela cómo es su relación con otros cantantes

La música popular ha tomado mucha fuerza en Colombia en los últimos años, poniéndose casi que a la par del reguetón, quizás el género musical que tiene más seguidores en el país, gracias a la cantidad de exponentes nacionales e internacionales que se han ganado un lugar privilegiado en el mundo de la música.

Dario Gómez, quien falleció hace cerca de un año, es reconocido como uno de los pioneros del género popular del país, quien motivó a artistas como: Pipe Bueno, Jhon Alex Castaño, Jessi Uribe, Paola Jara, Francy, Arelis Henao, Yeison Jiménez, entre muchos otros, que vieron en este tipo de música la mejor forma de expresar sus sentimientos, algo que funcionó muy bien para ellos, pues ahora todos son reconocidos y exitosos.

Un muy buen ejemplo de esto es Yeison Jiménez, quien a sus 31 años de edad ya ha logrado consolidarse como uno de los artistas más reconocidos de este género, además ha aprovechado su éxito económico para crear varias empresas que le han generado buenas ganancias, tanto así, que incluso tiene un avión privado en el que puede volar hasta 6 horas de forma interrumpida, lo que le permite ir de gira a varios países.

Este dato lo dio durante una entrevista con Eva Rey, en su programa de Youtube ‘Desnúdate con Eva Rey’, en donde contó algunos de talles de su vida personal y profesional que llamaron la atención. Otro de los temas interesantes es en relación con otros artistas del género popular, con quienes en diferentes ocasiones se ha dicho que no se la lleva bien por ser ‘competencia’.

“La gente lo pone a uno siempre como en conflicto con quien está al lado de uno, en la música, y pues a mí me ha pasado con Pipe, con Alzate, con Jhon Alex, con Giovanny, con casi todos, entonces yo como que siempre le digo a la gente no, yo no, no tengo en este momento enemistad con ninguno de mis colegas”, aseguró Jiménez.