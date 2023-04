“Es perfecto” Juan Diego Alvira escoge a su mejor imitador y dice qué piensa de que se burlen con su parodia

Juan Diego Alvira es uno de los comunicadores más conocidos de Colombia, el recorrido en la televisión, con su forma particular de informar, en la que siempre le imprime un estilo particular de contar las noticias, ha hecho que el ibaguereño sea una de las personas de medios más seguidas, tanto en televisión como en redes sociales.

Durante su paso por el canal Caracol logró ganar una muy buena reputación, convirtiéndose en uno de los personajes favoritos de la pantalla chica, pero luego al pasar a Semana, medio dirigido por Vicky Dávila, que no es el de mayor agrado de todas las personas en el país, la percepción del ibaguereño se vio afectada, aún más cuando hizo reportajes que no fueron bien recibidos, como el del Metro de Medellín o la colombiana que falleció en Estados Unidos.

Luego de pocos meses Juan decidió salir de Semana y actualmente se encuentra dedicado a otros temas, mientras consigue un nuevo empleo, al parecer en televisión, que es lo que más le gusta. Mientras eso sucede, ha concedido varias entrevistas en las que ha hablado de su vida profesional y personal. En una entrevista reciente con KienyKe le preguntaron qué opina de quienes lo imitan.

Contrario a lo que se podría pensar popularmente, el ibaguereño no tienen ningún problema en que los humoristas lo imiten, dijo que por ejemplo en su época en Caracol se cruzaba mucho con Polilla y que se la llevaban muy bien, pero al pensar en su mejor imitador se decidió por ‘Jhovanoty’, que casualmente ahora está trabajando en el canal. “Es perfecto, tanto que yo nunca lo había oído y un día iba en el carro empieza uno a cambiar el dial para buscar algo, cuando sintonizando escuché algo y pum, me escuché a mí, no estaba soñando, no era una pesadilla”.