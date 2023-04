Laura Ojeda no se guardó nada contra Day Velásquez, exesposa de Nicolás Petro, y reveló más de un secreto

La historia entre Nicolás Petro, Laura Ojeda y Day Velásquez, parece sacada de una novela colombiana, hay amor, drama, chismes, política, peleas públicas, entre otros temas, que han desatado el interés de muchas personas en internet, que son espectadores en las peleas que suelen trasladarse a las redes sociales, en algunas ocasiones como indirectas y en otras de forma directa con nombre propio.

Recientemente, Laura Ojeda publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que demostró su molestia por los comentarios que le han hecho con relación al bebé que está esperando junto a Nicolás, una noticia que causó sorpresa porque su relación no lleva mucho tiempo. Esto ha ocasionado muchos comentarios, de los que ella ya se cansó por lo que escribió: “Cada vez que publico algo de bebé empieza la amenazadera, más bien reflexionen de todas sus fallas y dejen de buscar culpables, quien arremete contra un inocente, no tiene perdón de DIOS”. Mensaje que no tardaron en relacionar sus seguidores con Day en forma de indirecta.

Pues el mensaje más reciente de Laura en sus redes sociales es una confirmación con nombre propio, pues la nueva novia de Nicolás le dedicó 10 historias en Instagram a Day Velásquez, en los que uno por uno fue mencionando todos sus descargos contra la ex de su nueva pareja. En estos hace declaraciones bastante fuertes, que al ser con nombre propio se espera que generen una reacción del otro lado.

Entre lo que publicó Ojeda se puede leer: “es directo a ella, por su cinismo de querer afectar mi embarazo”, “ella le fue infiel a Nicolás estando casada con él, con alguien que era amigo de Nicolás”, “Ella lo único que le importa es el dinero”, entre muchas otras frases que son contundentes.

Laura Ojeda Instagram

