‘La Segura’ habló del problema “mental” que le impide grabar videos con más frecuencia

‘La Segura’ confesó que no ha estado muy involucrada en la creación de nuevo contenido en las redes sociales durante las últimas semanas, indicando que más allá de sus complicaciones médicas, también está lidiando con un problema “mental” que la tiene desconectada de esta parte de su trabajo en las plataformas digitales.

Desde diciembre de 2022, la influencer le ha compartido a sus seguidores que ha estado sufriendo varias dolencias en la parte baja de la espalda y en sus glúteos debido a unas secuelas que le dejaron los biopolímeros. Y si bien se sometió a un proceso de extracción, tal parece que no ha terminado de deshacerse de esa sustancia del todo.

Puede leer: “Pinches envidiosas”: ‘La Segura’ se burló de sus seguidoras con unas reveladoras fotos

En los últimos días, la joven señaló que ha estado sufriendo de dolores agudos, los cuales se hacen más intensos a medida que pasa el tiempo, y que si bien ha estado en tratamiento para “bloquear” el dolor, no le queda más alternativa que someterse a un nuevo procedimiento de extracción para eliminar los residuos de los biopolímeros.

Pero este detalle médico no es lo único que la ha mantenido con baja actividad en lo que se refiere a sus videos de comedia y tutoriales de maquillaje, sino que también ha estado desarrollando un problema que ella denominó como algo “mental”, resaltando que no ha estado muy enfocada durante las últimas semanas.

“Uno no solo lucha con un dolor físico, sino algo mental (...) He analizado muchas cosas y se me ha abierto demasiado la mente, y se los juro que yo compruebo día a día que yo no sé por qué a veces nuestro mayor problema es el que luchamos con la mente”, comenzó a explicar La Segura.

Lea también: “Un dolor terrible”: ‘La Segura’ reveló que se someterá a una nueva operación

Seguidamente comentó que desde hace un tiempo se ha complicado mucho en lo que se refiere a grabar videos, dejando ver que para ella antes era muy sencillo hacer el guion y preparar todo, mientras que ahora suele tener más complicaciones que ella misma se arma en su mente.

“Me volví complicada para grabar contenido digital de todo tipo, y es como que me pongo a mil. Ma***a, las cosas son ya, sencillas”, dijo La Segura.

Finalmente, hizo una promesa en una de sus historias, contándole a sus seguidores que a partir de ese momento empezaría a poner aún más de su parte para regresar a ese estilo de vida anterior en el que no se complicaba tanto, de modo pudiera hacerles llegar más contenido a sus fanáticos a través de las redes sociales.