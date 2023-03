“Pinches envidiosas”: ‘La Segura’ se burló de sus seguidoras con unas reveladoras fotos

‘La Segura’ no se contuvo más y decidió burlarse de sus seguidoras con un par de reveladoras fotos y una serie de comentarios, llamándolas envidiosas a propósito de los mensajes que ha recibido en sus más recientes publicaciones y en la bandeja de mensajes directos de Instagram.

La creadora de contenido ha estado muy activa durante los últimos días a través de sus historias, en especial para mantener informados a sus seguidores sobre su estado de salud y la próxima operación a la que se someterá para extraer los restos de biopolímeros que quedan en sus glúteos.

Puede leer: “Asquerosos”: ‘La Segura’ y su contundente opinión sobre los hombres infieles

Además, a través de sus historias y un polémico post, la influencer llenó de varias dudas a algunos internautas por una polémica series de imágenes en las que se podía ver que un sujeto le “regaló” un reloj de oro lleno de diamantes de una marca prestigiosa, lo que desató una serie de comentarios negativos en donde la tildaron desde vanidosa hasta patética.

“Ustedes se han dado cuenta que esta man ni trabaja ni hace contenido, no hace nada más que dar lastima y tiene plata”, “Tanta vanidad, tanto materialismo” y “Ella no tenía un novio por ahí? Porque ese no se parece al que tenía antes?” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el polémico post.

Sin embargo, La Segura no se quedó de brazos cruzados y a través de de una serie de historias le aclaró a los internautas que todo se trataba de una pauta publicitaria y que las joyas que presumía en las imágenes no eran de ella sino que formaban parte de la utilería para la sesión de fotos.

Lea también: “Asquerosos”: ‘La Segura’ y su contundente opinión sobre los hombres infieles

Pero a propósito de la gran cantidad de mensajes negativos que recibió en la sección de comentarios y en su “DM”, La Segura decidió burlarse de sus seguidoras con una serie de imágenes reveladoras en donde aparece sin nada de ropa, cubriendo sus senos solo con sus manos.

El plan de la influencer con estas imágenes era dejar claro que si bien no tenía un costoso reloj, sí contaba con una atractiva figura: “No tengo un Rolex, pero sí tengo unas tremendas chichisss y la 🧀🤣 Así 🤡 quedaron las pinches envidiosas”.

Los comentarios no se hicieron esperar y muchos usuarios de Instagram volvieron a dejar una serie de mensajes poco agradables: “No, no tienes. Te pusiste que es MUY diferente”, “Usted no era la misma que se estaba quejando de los biopolímeros, niña?”, “Como ya no suena le tocó pelarse”.