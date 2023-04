Yeferson Cossio y el incómodo momento que vivió en un accidente de tránsito

Yeferson Cossio compartió en sus historias de Instagram que sufrió un accidente de transito en el que su vehículo terminó perjudicado. Pero el joven no solo quedó afectado por el suceso con su camioneta, sino que también experimentó una incómoda situación en medio del acontecimiento.

El creador de contenido suele mostrar con frecuencia lo mucho que le gustan los carros y la velocidad, exponiendo en sus redes sociales algunos de los lujosos modelos que posee, saliendo a dar vueltas en los alrededores con sus amigos y usándolos en sus videos en muchas oportunidades.

Pero en esta ocasión su camioneta no fue protagonista de una historia placentera sino todo lo contrario, ya que a través de varios clips mostró que tuvo un accidente al chocar con otro vehículo. “¿La gente por qué es tan atravesada manejando?”, escribió el colombiano en una de sus historias.

Seguidamente comentó que se considera una persona sumamente paciente, no solo por mantener la calma durante el choque, sino que también hizo a un lado su frustración para tomarse algunos fotos con los fanáticos que aprovecharon el accidente para acercarse a él.

“Salgo yo a revisar en medio de la lluvia y me coge un montón de personas a pedirme fotos y no era el momento. Igual les di sus fotos, pero ya me di cuenta: sí soy más paciente de lo que creía”, dijo Yeferson Cossio con cierta incomodidad, señalando también que lo hizo como agradecimiento ya que es por sus fanáticos que ha logrado alcanzar la fama en las redes sociales.

Acto seguido, publicó un video en donde se puede ver que mientras el vehículo accidentado estaba en plena vía publica, varios de sus seguidores se acercaron a él para tomarse algunas selfies.

Yeferson Cossio se mostró muy receptivo y hasta risueño en diversas oportunidades. Incluso estuvo bromeando con algunos de sus fanáticos con comentarios como “foto post-choque”, además de reírse con las ocurrencias de algunos de los presentes.