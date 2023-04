“No me parece”: atacan a Yeferson Cossio por hacer una broma pesada en un avión

Yeferson Cossio se llevó una gran cantidad de comentarios negativos en uno de los videos recientes que publicó en su cuenta de Facebook en el que le hace una broma muy pesada a unos pasajeros mientras está en pleno vuelo, algo que fue calificado por muchos internautas como atrevido y desconsiderado.

El creador de contenido suele compartir todo tipo de material en sus redes sociales, desde sus viajes por el mundo hasta detalles personales de su día a día. Pero suele destacar por los videos de bromas en donde participa su hermana, Cintia Cossio, y su grupo de amigos.

Y si bien la mayoría de las bromas de Yeferson Cossio suelen ser subidas de tono como destruirle costosos zapatos a su hermana o disfrazarse de mujer en un centro comercial para ver las reacciones de las personas, en esta oportunidad se llevó varias críticas puesto que, según varios usuarios de Facebook, fue demasiado lejos.

En el clip en cuestión aparece el influencer justo antes de abordar la aeronave, comentando que ls jugará una broma a los pasajeros, entre ellos su novia, su hermana y otros amigos, ya que hizo una alianza con el piloto para realizar algunas maniobras en el aire, de modo que las personas a bordo piensen que hay un fallo en el avión.

Minutos después de que todos abordan, cuando están en el aire, el avión comienza a moverse mucho mientras se ve que caen en picada, despertando el miedo en los pasajeros.

En el video se puede ver como todos comienzan a gritar del susto, desesperados por lo que les pueda pasar con este presunto desperfecto mecánico.

Pero de cara al final del clip, Yeferson Cossio les confiesa a todos que se trataba de una broma. Esto desató el enojo colectivo de la mayoría de las personas a abordo, destacando a su hermana y a su novia quienes se mostraron muy molestas por la jugarreta del joven.

Pero ella no fueron las únicas, ya que en la sección de comentarios del clip se pueden ver a muchas personas muy molestas por este tipo de situaciones: “Con ese tipo de cosas no se puede estar jugando”, “No me parece que se juegue así con la vida de uno y la de los seres queridos”, “Terrible y desconsiderado esto, pudieron haber sufrido un infarto y después qué se hace”.