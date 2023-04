Novio de Carmen Villalobos ‘le cantó la tabla’ a Daniel Arenas en pleno programa en vivo

Daniel Arenas y Daniela Álvarez estaría pasando por un duro momento en su vida y su relación amorosa, pues a pesar de que las cosas entre los dos empezaron muy bien y se habían convertido en la pareja preferida de muchos, parece que la distancia y el trabajo hicieron lo suyo y terminaron por alejarlos. Sin embargo, según lo que algunos perciben, Daniel Arenas estaría intentado todo para volver con ella, pero por la ‘regañada’ que le metió Frederik Oldenburg en programa en vivo.

Los dos famosos trabajan en el mismo programa, ‘Hoy Día’, que se realiza en Estados Unidos. Dicho programa ha sido controversial por las cosas que ellos mismo han revelado y hasta el beso de Daniel con su compañera que habría generado la ruptura con Daniela Álvarez.

Uno de los temas de los que hablaron fueron las relaciones a distancia, cosa donde los dos tenían cosas por decir. Por un lado, esta la experiencia que vivió Daniel, pues aseguró que el peor error que alguien puede cometer es mostrar todo en redes sociales.

Frederik Oldenburg le cantó la tabla a Daniel Arenas y lo contradijo en vivo

Pero Frederik no piensa lo mismo, pues aseguró que ningún número de seguidores podría arruinarle lo que tiene con Carmen Villalobos, “si los dos estamos seguros de nuestra relación, no hay nadie que se meta. Si yo estoy seguro de ni relación pueden haber 10 millones, 20 millones de seguidores y nadie me la va a destruir”.

A pesar de que los dos han demostrado que se la llevan bien, por la cara que hizo Frederik, puede decirse que no le gustó nada el comentario de Daniel, quien solamente trató de llevarle la corriente para evitar peleas.