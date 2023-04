“A veces nos falta calle”: Carolina Soto quedó sorprendida con el regalo que recibió tras accidente con su zapato

Carolina Soto es una reconocida presentadora quien se ha destacado en programas como: ‘Estilo RCN’, ‘Acá entre nos’, ‘Día a Día’, entre otros. Sin dejar de lado, su gusto por las redes sociales en donde se encarga de hacer publicidad a varias marcas y de paso, revelar algunos detalles de su vida.

Tanto así, que hace pocos días preocupó a sus fans al mostrar como quedó unos de sus tenis se derritió luego de que se subiera en una moto con el fin de llegar lo más pronto posible al aeropuerto, luego de salir del canal Caracol.

Como era de esperarse las risas por parte de sus seguidores no faltaron e incluso las de la misma presentadora, pues aseguró que tuvo que llegar hasta la casa de su mamá de esta forma. Si bien, para ella fue un momento más, para la marca encargada de este servicio fue una oportunidad para darse a conocer.

A través de su cuenta de Instagram Soto indicó que juraba por sus hijos que no se trataba de una publicidad, pues a su casa llegó una caja: “No puede creer esto que llegó a mi casa (…) Ni siquiera había contactado el servicio de picap”. En medio de las risas mostró que le obsequiaron unos tenis y resaltó que no podía creerlo, mostrando el pequeño volante en el que se lee: “A veces nos falta calle”.

Asimismo, Soto aseguró que estaba en lo cierto e incluso la plataforma decidió incluir el paso a paso para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrirle: “Me morí de la risa”, agregó la presentadora. También, aprovechó para agradecer por el inesperado detalle, el cual estaba acompañado de algunos bonos de descuento para sus seguidores.

Finalmente, Carolina volvió a resaltar que esto no se trataba de publicación, pues según ella, el medio de transporte se ‘pegó' de lo que le había sucedido para poder realizar una publicidad: “Y es que así como no se las voy a hacer”, dejando claro que no recibió dinero a cambio de esto.