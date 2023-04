“Lo que menos quiero”: A Carolina Soto ‘casi le da algo’ cuando su hija le dijo qué quiere ser cuando grande

Carolina Soto es una reconocida presentadora y creadora de contenido quien desde hace algún tiempo hace parte de ‘Día a Día’. Sin dejar de lado, que durante sus inicios hizo parte de ‘Estilo RCN’, ‘Noti5′, ‘Acá entre nos’, entre otros. Sin dejar de lado, su gusto por las redes sociales en donde hace parte de varias campañas publicitarias y también, contando algunos detalles de su vida.

En esta ocasión la caleña causó sorpresa con sus fans al revelar la profesión que desea llevar a cabo su hija menor, Violetta dentro de algunos años. Su respuesta no solo la dejó sorprendida, sino que también, en medio de risas le pidió que se dedicara a otra labor mientras que Valentino, su hijo mayor no pudo contener las risas y optó por recordarle a la pequeña lo sucedido en anteriores eventos.

A través del clip compartido por Carolina el cual tuvo lugar en su lujoso apartamento, se observa como la caleña le preguntó: “Viole y tú que quieres ser cuando seas grande?”. Ante las palabras de su mamá, la pequeña aseguró que deseaba ser presentadora así como ella, teniendo en cuenta que durante sus días libres o de vacaciones suele verla durante la emisión de ‘Día a Día’.

Seguidamente, la sorpresa por parte de Soto no faltó e incluso Violetta reveló: “A mí no me da pena, yo te copio las cosas tú sabes (…) como bailar”. Momentos más tarde, Carolina dejó claro que esto es lo que menos quiera que le copie. En medio de la conversación quien también decidió intervenir fue Valentino, quien indicó que él ya sabía que iba a suceder, pues al parecer, su hermana le da pena algunas situaciones y esto le ha ocasionado varias risas.

Finalmente, la presentadora trató de defender a la pequeña y aseguró: “Cierto que tú ya no sufres de pena” mientras que Violetta optó por seguir enfocada en los dibujos que estaba realizando. Pero, esto no fue impedimento para que Valentino parara las burlas contra su hermana menor, pues hasta resultó arremedandola. Carolina, por su parte aseguró que no desea ser parte de este tipo de escándalos.