¿Cuánto gastas en la ‘farra’?: elevadas cifras en experimento social, desataron polémica en TikTok

Nuevamente, se abrió una polémica en las redes sociales a raíz de las escandalosas cifras que gastan algunos jóvenes capitalinos al momento de salir a rumbear. De los mismos creadores de ¿Cuánto cuesta tu outfit?; y ¿Cuánto pagas de matrícula?, llega a TikTok ¿Cuánto te gastas en la ‘farra’?

Para nadie es un secreto que el manejo del dinero es un tema que genera bastante controversia, ya que se pueden presentar opiniones respecto a las maneras en la que gastan el dinero las personas pertenecientes a las elites económicas de Colombia.

A la vez se evidencia un choque de mundos cuando salen a la luz algunos sucesos como: “En Ferrari a la U: así llega hijo de contratistas estatales a Los Andes”, que abren el debate entre los implicados y aquellos que hacen uso de un tipo de transporte más asequible como TransMilenio.

“$500.000 mínimo”: Las elevadas cifras que gastan los jóvenes en la ‘farra’ bogotana

¿Cuánto gastas en la farra?, fue la controversial pregunta que realizó el creador de contenido conocido como ‘Ti SANTO’, a algunos jóvenes que asistían a una fiesta en Bogotá.

Las respuestas de los implicados desataron miles de reacciones en el video que se viralizó recientemente en TikTok, puesto que, algunos de ellos aseguraron que pueden llegar a gastar más de un salario mínimo en una noche de fiesta.

“$500.000 mil pesos mínimo” o ”si la ‘farra’ es muy buena, son varios millones”, fueron algunas de las respuestas.

Ante esto, los comentarios no se hicieron esperar, y algunos internautas aseguraron que si llegasen a gastar ese dinero en una fiesta tendrían problemas en su economía. “Yo me pongo en esas y me quedó sin arriendo”, fue uno de los comentarios más jocosos que se encontraron en este videoclip.

