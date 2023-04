“Ya salió de la UCI”: Josse Narváez reveló detalles sobre la salud de su padre, quien atravesó complejo momento

Josse Narváez es un reconocido presentador y cantante, quien se destacó durante varios años siendo parte de ‘Guerreros’, reality en el que tuvo la oportunidad de compartir con su pareja, Cristina Hurtado. Si bien, el programa llegó a su fin, esto no ha sido impedimento para que lleve a cabo otros proyectos, esta vez en la música siendo parte de ‘Hombres a la plancha’.

A pesar de que el anuncio logró llamar la atención de sus seguidores, llevándose varios aplausos y felicitaciones. Otro de los temas que ha logrado generar preocupación ha sido la salud de su papá. Aunque todo indica que sus padres estarían residiendo en la costa colombiana, el presentador habría tenido que viajar en varias ocasiones con el fin de estar al pendiente de su progenitor.

Le puede gustar: “Como bailarina es buena presentadora”: Carolina Soto mostró sus pasos de Mapalé y las risas no faltaron

En primer momento, compartió una imagen sosteniendo su mano a lo que agregó: “Vamos pa’ lante”. Esto sin revelar mayores detalles sobre la situación que estaban afrontando e incluso Cristina logró sorprenderlo a llegar a su apartamento en la capital, para que Narváez sintiera todo el amor y el apoyo de su familia.

Días más tarde y ante la serie de comentarios por parte de sus seguidores. Josse compartió una imagen de la carretera en la que se lee: “Mi padre ha salido de UCI, gracias a todos por sus mensajes”. Seguidamente, el presentador aprovechó el momento para destacar los bonitos comentarios que le han llegado, resaltando que envía las mejores energías y buenos deseos para quienes lo apoyaron durante este tiempo.

También puede leer: ¿Quién tiene la razón? Melissa Martínez y ‘El Tino’ tuvieron un cara a cara por culpa de Shakira y Piqué

Aunque el presentador no reveló que fue lo que le pasó a su papá, si ha dejado ver que ha estado al pendiente de todo su proceso, sin importar que no vivan en la misma ciudad. Pues, al parecer mientras que Hurtado y sus hijos se encontraban disfrutando y descansando en su finca, él no bajaba la guardia por su padre.

Y es que en los últimos días no solo sorprendió con esta noticia, pues también, reveló que desde ahora será parte de ‘Hombres a la plancha’, oportunidad en donde se le ha visto emocionado, mostrando algunos de los ensayos que por estos días están teniendo antes de iniciar el show oficial.