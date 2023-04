“Como bailarina es buena presentadora”: Carolina Soto mostró sus pasos de Mapalé y las risas no faltaron

Carolina Soto es una reconocida presentadora quien ha hecho parte durante algún tiempo del programa ‘Día a Día’, en compañía de destacadas figuras como: Iván Lalinde, Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carlos Calero. Sin dejar de lado, que antes de llegar al canal Caracol logró ser parte de ‘Estilo RCN’, ‘Acá entre nos’, ‘Noti 5′, entre otros.

Si bien, la presentadora ha logrado ganarse el cariño de los televidentes a partir de sus distintas apariciones y por supuesto, su estilo a la hora no solo de estar en el canal sino que también, en la realización de distintas actividades. Sin embargo, durante la emisión del programa causó sorpresa debido a sus pasos de baile, los cuales dejaron varias risas entre los televidentes.

Como bien se sabe, la caleña ha dejado claro que una de sus habilidades no resulta ser el baile, por este motivo ha optado por no sacar sus mejores pasos cuando de algunos concursos se trata. Sin embargo, esto tampoco ha sido impedimento para que busque darse a conocer en otras plataformas, tales como TikTok, pues en medio de esta ha mostrado la serie de intentos antes de compartir con sus fans el clip correcto.

Aunque esta ocasión no fue planeado, lo cierto es que la presentadora resultó disfrutando este hecho a partir de unos cortos movimientos de la famosa canción ‘Mapale’. El inicio de este momento tuvo lugar desde el perfil de Día a Día en el que indicaron: “Y a ustedes, ¿cómo les va con el Mapalé? Este inicio de semana con ¡Toda la actitud!”.

Ante el hecho, su colega no dudó en apoyarla, teniendo en cuenta el esfuerzo realizado a lo largo de estos cortos minutos de baile. Lalinde agregó varios corazones e indicó: “La amo carajo”. Sin embargo, el momento no tardó mucho en ser duramente criticado, pues indican que no solo se notó la incomodidad por parte de la caleña sino que también, que una de sus habilidades no resulta ser el baile e incluso le pidieron que en próximas ocasiones se negara a estar propuestas del canal.

Cabe resaltar que varios internautas también buscaron defenderla resaltando que no todos cuentan con los mismos talentos y que mejor forma que enfrentar aquello en los que no se es bueno que en compañía de los grandes amigos. Teniendo en cuenta, la cercanía que tiene los presentadores fuera del set.