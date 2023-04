Pedrina vuelve a la música luego de terminar el 2022 como mamá

Desde hace varios años, algunos colombianos han tenido la oportunidad de conocer y crecer con las canciones de Pedrina, que han llegado a tocar el corazón de más de uno y que ha servido de impulso para que ella misma logre salir de su zona de confort trayendo cosas nuevas a la mesa.

Luego de tantos años de carrera, especialmente en sus inicios, Pedrina tuvo que pausar por un momento su carrera musical para iniciar otra etapa de la vida con la que muchas mujeres sueña; el ser mamás.

“La baby ya tiene un añito, entonces ya ha pasado lo más difícil que son esos primeros tres meses. En cuanto a las noches ya ella se va acondicionando a lo que es el mundo del sueño, entonces ya también la maternidad va aterrizando un poquito y por eso el timing es perfecto para empezar de nuevo a trabajar con la música” empezó diciendo Pedrina.

Sin duda, una de las cosas de poder compartir con Pedrina, es darse cuenta de la empatía con la que cuenta y la dulzura con la que trata al otro, cosa que siempre ha tratado de transmitir en sus canciones.

Fruto de esa construcción y esa manera de ser, Pedrina inició el 2023 con música nueva, una canción bien especial que viene permeada de su experiencia como niña en algún momento de su vida, y también el miedo y el reto que tiene como madre.

Esta nueva canción que se llama Raro habla precisamente de una niña que nunca se sintió normal, que sentía que no encajaba:

“Yo creo que viene de ahí, donde dices, de la escuela. Desde que yo era chiquita, no me sentía normal, pensaba que había algo raro conmigo, pero estaba muy segura de lo que era, sabía que yo era diferente porque tenía gustos distintos, quizás me atraían otras cosas, no encajaba como tan rápido con todo el mundo, sino que tenía que buscar realmente con quien tenía química. Digamos que el lado de las amistades para mí siempre fue bastante selecto, no porque fuera odiosa ni nada así, sino porque realmente me costaba encontrar personas con las que me sintiera totalmente a gusto. A lo largo de que fui creciendo, pues me di cuenta de que había gente como yo, que de pronto también tenía esa misma sensibilidad. Para los normales, los raros son los otros, pero para los raros, los raros son los normales, entonces es como un círculo vicioso donde no terminamos de entendernos nunca” reveló la artista colombiana sobre su infancia.

Esta relación y socialización con los demás le permitió a la cantante colombiana explorar sin miedo el cuidado de la salud mental, un tema que ha sido un tabú para muchos:

“Recuerdo que cuando uno era chiquita, el niño que iba al psicólogo, era porque algo malo le estaba pasando. Pero realmente siento que eso empezó a cambiar con la pandemia a raíz de la explosión de todos los casos que hubo por el confinamiento. Eso hizo que le prestáramos más atención a la salud mental y que sea normalizado un poco, que ahora es más común que cada quien tenga su terapeuta o que dedique tiempo a eso. Es totalmente importante y no debería descuidarse, así como uno cuida de su cuerpo haciendo ejercicio, así como comes, así como haces cualquier cosa, esa parte emocional y mental es vital” terminó diciendo Pedrina respecto a la salud mental.

Y es que, hablando de salud mental, Pedrina quiso abordar el tema de sentirse diferente a los demás, desde la perspectiva de una pequeña marciana que busca ayuda en una terapeuta, en la que no solo busca un desahogo, sino que también busca respuestas:

“El video narra una situación muy cómica. Es una marciana que se siente rara, evidentemente, es una marciana en la tierra y va a terapia y la psicóloga tiene como una postura y es básicamente la antítesis de ella, no es una psicóloga muy abierta. Lo que queríamos hacer con el personaje de la psicóloga era retratar ese lado, incluso de nuestra misma personalidad, que se rehúsa al cambio, que se rehúsa a aceptar gente distinta, nuevas costumbres, nuevas ideas. A lo largo del vídeo, la terapeuta se da cuenta que quizás ella también tiene algo de rara y descubre que finalmente ella tiene como una empatía, como que hace clic en un momento y dice ‘tal vez aquí no hay nada de malo, no hay nada que diagnosticar, más bien liberémonos de estas etiquetas’” reveló Pedrina respecto al video de esta canción.

Por supuesto, la mayoría de personas inicia un nuevo año poniéndose diferentes propósitos para cumplir a lo largo del año, pero a pesar de que solamente van cuatro meses de este 2023, Pedrina ha revelado que ha logrado cumplir algunos, cosas que de seguro la harán sentir muy orgullosa al mirar el trabajo hecho en diciembre de este año:

“Mira que con el tiempo me he vuelto menos ambiciosa, en el sentido de tener algunas cosas, así como tan puntuales, sobre todo en términos profesionales. He decidido como ir más con el crecimiento orgánico de las cosas. Confió firmemente en que, cuando uno trabaja duro, los resultados se ven. Pero me encantaría ver que pasa en septiembre, que es el plan de lanzamiento del disco de Fantasía, y sé que todo va a salir muy muy bien con las presentaciones de estas canciones que tenemos para ustedes, que son varios sencillos antes del disco. Además, muy emocionada de regresar de este receso de maternidad que decidí tomarme para presentar un disco que me ha tomado muchos años de trabajo”, terminó por decir Pedrina orgullosa y ansiosa de lo que será este 2023 para su carrera profesional.

Pedrina ya tiene su canción Raro, con su respectivo video, en todas las plataformas digitales.