“¿Esta vieja loca qué?”: Iván Lalinde se arrepintió de haber criticado a participante de ‘Desafío The Box’

Iván Lalinde se ha destacado por no tener miedo a expresar lo que siente y piensa, lo que algunas oportunidades le ha jugado una mala pasada, pues se ha equivocado en varias oportunidades y hasta ha sido muy criticado en redes sociales por eso. Ahora que se dio la oportunidad de conocer a una de las participantes de ‘El Desafío The Box’ que más criticó, se arrepintió profundamente de haber arremetido contra ella.

Iván Lalinde en alguna oportunidad llegó a ser bastante duro con la crítica hacia Gema, participante del programa, pues consideraba que era muy exagerada y hasta se llegó a burlar de sus ritos espirituales y la manera en la que se relacionaba con la naturaleza, pues no estaban acostumbrados a convivir y ver a una mujer así.

Ahora, luego de que salió Alfredo y Guajira de la competencia de ‘El Desafío The Box’, uno de los grandes temas de conversación fue Gema en el programa de ‘Día a Día’, quienes demostraron que todos le tienen un gran cariño porque les ha enseñado muchas cosas que ellos no conocían.

Iván Lalinde se arrepintió de criticar a Gema de ‘El Desafío The Box’

Dichos competidores de ‘El Desafío The Box’ se arrepintieron de haber hablado o pensado mal de ella, porque revelaron que es una gran mujer e Iván Lalinde no perdió la oportunidad de revelar que él fue uno de los tantos detractores de Gema, pero que ahora, conociéndola más, se daba cuenta de que no solamente es una mujer llena de fortaleza mental, sino que también lo es físicamente, pues ha demostrado que tiene bastante nivel para las competencias, ya que ha pasado hasta tres veces por competencia a muerte y se ha salvado.